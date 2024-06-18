С 21 июня пункты витаминизации в регионе начнут работать по новому графику

В субботу и воскресенье они будут открыты с 12.00 до 16.00. Пятница теперь будет нерабочим днём.

Напоминаем, что запись в пункты на проведение бесплатного скринингового исследования уровня витамина D в организме доступна в четверг и пятницу с 10.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 15.00 по телефонам, указанным на экране.

Записаться можно на любой из ближайших дней работы пунктов, при наличии свободных талонов. Однако на месте доступны талоны электронной очереди. В этом случае запись проводится в день обращения.

Для прохождения витаминизации единственным требованием остаётся регистрация в Мурманской области, для подтверждения которой с собой необходимо иметь паспорт. Проверить уровень витамина D можно не только жителям с постоянной пропиской, но и временной регистрацией.

Все пункты будут работать до конца 2024 года.