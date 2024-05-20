С 21 по 26 мая в Апатитах в рамках «Народной ярмарки» пройдёт выставка профессионального садового инвентаря

Для дачников, аграриев и всех желающих будет представлена лучшая техника из Тамбова, которая облегчит работу как в садоводстве, так и в хозяйстве.

С наступлением весны началась активная подготовка к дачному сезону. Выбрать необходимый инвентарь для своего участка жителей региона приглашают на выставку профессионального садового инвентаря. С помощью этих приспособлений можно в разы упростить работу на своём участке. Например, здесь представлены японские пилы. А хозяйки могут оценить точилки для всех типов ножей. Заточка, по словам организаторов, занимает считанные секунды.

Андрей, торговый представитель: «Привезли садовый профессиональный инструмент производства Европы, российские также есть бренды, японские, кстати, тоже хорошие пилы у нас есть».

Так же в ассортименте сучкорезы и секаторы, которые без усилий справятся с ветками толщиной белее 3 см. Хозяйственные универсальные ножницы, которые прекрасно подойдут для рыбы и курицы. А также тяпки, плоскорезы, качественные лопаты, грабли, закаточные машинки и многое другое.

Как говорят дачники, все оборудование, которое облегчит не только работу, но и физическую нагрузку на спину.

Андрей, торговый представитель: «Японские пилы фирмы «Самурай». В чем заключается интересность этой пилы? У неё идёт трёхгранная заточка - она пилит на себя, потому что на себя легче тянуть. Током высокой чистоты закаляется зубец, она не тупится, не ломается. Как она пилила, так и будет пилить долгие годы».

С 21 по 26 мая с 10 утра до 19 часов выставка профессионального садового инвентаря работает на городском рынке в Апатитах по адресу: г. Апатиты, улица Бредова, 30.

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