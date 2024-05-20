С 22 по 26 мая - только пять дней - в Североморске будет работать эксклюзивная выставка верхней весенней, зимней и демисезонной одежды от компании «Орсо Групп»

На ней норвежская одежда будет доступна со скидкой до 70%.

По словам экспертов, санкциями недружественные страны, среди которых с прошлого года и Норвегия, нанесли ущерб прежде всего себе. Так в России, например, из-за закрытия брендовых магазинов осталась огромная партия высококачественного товара. Этот остаток теперь распродаётся по всей стране на «Нордических выставках».

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Наша компания «Орсо Групп выкупила товарный остаток в закрывшихся магазинах в Санкт Петербурге и распродаёт весь товарный остаток со скидками от 40 до 70%. У нас представлены канадские и финские «Аляски», скандинавские пуховики, облегчённые дублёнки. Но большой акцент мы делаем именно на демисезон и лето. Это кожаные куртки, плащи, пуховики, летние ветровки и штормовки Размерный ряд от 40-го до 74-го размера включительно».

Виталий, менеджер «Нордической выставки»: «Представляю вашему вниманию кожаные модели от компании «Санши». Данные модели выполнены из натуральной телячьей кожи. Они обработаны полифит-маслами. Идеально подходят на демисезон: весна, осень и на лето. Из преимуществ данной модели — затяжной пояс, он на кунисках, его можно подтянуть. Цветовая палитра представлена в разных цветах».

Наталья, покупатель: «Сегодня пришла на выставку-продажу верхней одежды. Подобрала, благодаря молодому человеку, который очень хорошо всё рассказал, весенне-осеннее пальто. Во-первых, мне понравился фасон. Это раз. Оно лёгкое - это два. И третье - это цвет. Цвет необычный, такой современный, скажем так. Мне понравился очень. Думаю, что буду носить с удовольствием».

Только пять дней - с 22 по 26 мая включительно с 10 до 20 часов - норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Североморске по адресу: ЗАТО г. Североморск, ул. Советская, 22 (бывший магазин «Золотой 585». Ориентир - воздушные шары).

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