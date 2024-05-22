С 22 по 26 мая включительно «Нордическая выставка» от компании «Орсо Групп» проходит в Североморске

Из-за большого ажиотажа на эту неделю завезён новый ассортимент и размерные ряды популярных моделей из закрывшихся магазинов норвежских брендов в Санкт-Петербурге.

Найти качественную одежду зарубежного производства в последнее время становится всё труднее. После ухода многих компаний из России ситуация обострилась: границы стран закрыты, возможностей для товарооборота стало меньше. Петербургская «Orso Group» воспользовалась этой ситуацией: она выкупает остатки у закрывшихся магазинов. Чтобы минимизировать потери ушедшие компании отдают его в 3-4 раза дешевле розничной стоимости. Тем самым «Orso Group» может не только доставить товар в любой регион, но и при этом сохранить конечную цену на качественную фирменную одежду в два, а то в три раза дешевле.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Мы постоянно держим руку на пульсе и при первой возможности, как только закрываются магазины, мы выкупаем этот товарный остаток. До этого мы приезжали, когда закрывался финский магазин «Лапандия», потом «Скандия», сейчас мы распродаём товарный остаток с магазина «Норвэй», а также с маленьких магазинов, которым не повезло в первую очередь. Так как на севере достаточно суровый климат и даже летом ветра и дожди, то у нас здесь преимущественно представлена верхняя одежда из мембранных материалов. Например, это зимние «Аляски», которые полностью идут на мембране. Они хорошо подходят для зимы с морозами до минус 45 градусов. Куртки не промокают, не продуваются. Сейчас большой популярностью пользуются парки на демисезон, которые рассчитаны на температуры от минус 10 градусов до плюс 10. Это фирма «Бьёрн Ларсен». Они идут полностью на климат-контроле. Наполнители разные, есть и биопух, и верблюжья шерсть, и натуральное пух-перо. Лёгкие и, самое главное, тёплые. Изделия представлены в разных расцветках».

На выставке представлены зимние коллекции «Алясок», финских пуховиков, единичные модели парок, весенне-осенние куртки различных фасонов, плащи и пальто, весенние облегчённые дубленки из тафтинг-овчины, летние ветровки и штормовки, которые полностью состоят из мембраны - не промокают и не продуваются.

Валентин, покупатель: «Замечательный магазин! Мы уже не первый раз здесь, уже приобретали здесь куртки».

- Как качество курток?

- Качество очень хорошее.

Только пять дней - с 22 по 26 мая включительно - с 10 до 20 часов нордическая верхняя одежда с сезонными скидками до 70% представлена в Североморске по адресу: ул. Советская, 22 (бывший магазин «Золотой 585». Ориентир - воздушные шары).

На правах рекламы.