С 23 марта закрыт горнолыжный курорт «Большой Вудъявр»

Главный горнолыжный курорт Кировска приостановил свою работу. Такое решение было принято для защиты населения от заражения и распространения коронавирусной инфекции и согласно постановлению губернатора Мурманской области по запрету массового скопления людей свыше 50 человек.

Руководство курорта, администрация города Кировска и региональный оперативный штаб просят с пониманием отнестись к этому решению. Деньги за купленные скипасы можно вернуть в кассах комплекса.

Теперь горнолыжный курорт откроется только в следующем сезоне.