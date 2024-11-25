С 23 по 24 ноября в Мурманской области зарегистрировано три ДТП, в которых погибли три человека

Ещё трое получили травмы различной степени тяжести.

Утром 24 ноября автомобильная авария унесла жизни сразу 3-х человек. На улице Челюскинцев в районе дома №17 столкнулись автомобили «Kia» и «Lada Largus». В результате водители обоих транспортных средств погибли на месте происшествия.

Находившаяся в салоне «Kia» пассажирка Марина Г. была госпитализирована в отделении реанимации, где скончалась от полученных в ДТП травм.