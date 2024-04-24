С 23 по 27 апреля в Мурманске проходит городской этап конкурса «Город Мастеров»

Он проводится в рамках муниципального этапа Большого Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями.

В этом году фестивалю уже 15 лет.

«Город Мастеров» - так называется ежегодный фестиваль творчества детей, муниципальный этап которого торжественно был открыт на безе школы №58. В этом году участие в событии принимают 248 детей. Все они на протяжении учебного года готовили свои проекты, чтобы выступить с ними на самом высоком уровне.

Елена Лылова, директор основной общеобразовательной школы №58 г. Мурманска: «У нас разные номинации. Это и театральные номинации, и искусство слова, и исполнительское искусство».

Этот конкурс всегда объединяет много ребят из разных образовательных учреждений. И самое ценное, по словам организаторов, то, что здесь ребята с ограниченными возможностями здоровья участвуют наравне с другими школьниками.

Артём Соколов, участник конкурса «Город Мастеров»: «Я буду показывать свой проект. Я нарисовал корабль, надеюсь, что он победит. Картинка участвует в номинации «Компьютерное творчество. Я корабль нарисовал, потому что мне нравится море, оно кажется мне свободным, красивым».

Тема фестиваля связана с объявленным в России Годом семьи. Все работы так или иначе будут посвящены родным и близким. Тем не менее, перед участниками большое творческое поле.

Яна Сергеева, учитель начальных классов школы №50 г. Мурманска: «Сегодня мы изготавливаем обережную куклу. Изготавливается она достаточно легко. Нам для этого потребуется ткань, вата и резиночки».

Алина Пирогова, учитель начальных классов школы №50 г. Мурманска: «В итоге у нас получится вот такая кукла, которую в дальнейшем они смогут одеть. Можно платочек сделать, фартучек. Можно украсить по своему желанию».

Закрытие фестиваля состоится 27 апреля. Лучшие конкурсные работы в своих номинациях будут отмечены, а победители смогут принять участие уже в региональном этапе творческого состязания.