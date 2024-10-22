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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.10.24 19:30

С 23 по 27 октября включительно в Мурманске и Апатитах будет работать «Норвежская выставка» верхней одежды

Здесь будет представлена новая партия вещей, специально отобранных для заполярного климата.

По просьбам жителей региона «Норвежская выставка» возвращается в Мурманск и Апатиты, экспозиция будет работать ещё неделю. К тому же проект пополнила новая партия верхней одежды. Цветовых решений и моделей стало больше. Здесь представлены парки, легендарные «Аляски», финские пуховики, двухсторонние дублёнки. Как отмечают сами представители компании, вещи продают без наценок от посредников.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Многие компании продолжают покидать российский рынок. Всё таже самая ситуация – границы стран закрыты, вывести товар невозможно, хранить дальше на складах – это очень дорого, утилизировать тоже стоит денег. Единственный возможный вариант - отдать его хоть за сколько-нибудь, чтобы хоть как-то минимизировать потери. Они отдали его по цене производства. Наша питерская компания «Орсо Групп» выкупила этот товарный остаток и теперь распродаёт по дальним регионам страны со скидкой до 70 процентов. Если вы находите свой размер на нашей выставке-распродаже, то гарантировано экономите на покупке в два, а то и в три раза».

Среди моделей для разных погодных условий есть и те, что выдерживают крепкие морозы до минус 50 градусов. Покупателей порадует и возможность выбрать идеальный размер, ведь на выставке представлены изделия до 72-го.

Алина, менеджер «Норвежской выставки»: «Вашему вниманию представляется норвежская «Аляска» премиум класса. Сверху трёхслойная мембрана, которая не промокает и не продувается. Наполнитель идёт кукурузное волокно от компании «Дюпонт Сарона». Это на данный момент лучший наполнитель во всем мире. Он дышит, пропускает воздух через себя, но при этом он не запускает ветер, какую-то влагу дополнительную, очень хорошо стирается в стиральной машинке – не скатывается, не сбивается и не мигрирует полностью по куртке».

На этой неделе - с 23 октября по 27 октября включительно - «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске на проспекте Ленина, 47 (1-й этаж в бывшем помещении «Сбербанка», за остановкой общественного транспорта «Улица Академика Книповича») и в Апатитах на улице Ленина, 2 (справа от аптеки, ориентир - воздушные шары).

 

 

 

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