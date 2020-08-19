С 24 августа Финляндия вновь закрывает границы для граждан десяти стран

Причина введения ограничений - коронавирус.

Будет восстановлен внутренний пограничный контроль для движения между Финляндией и Исландией, Грецией, Мальтой, Германией, Норвегией и Данией, а также Ирландией, Кипром, Сан-Марино и Японией.

По мнению финских властей, основной критерий для открытия границ - уровень заболеваемости COVID-19. Он не должен превышать 8 на 100 тысяч человек за 2 недели.

По последним данным, в Финляндии зафиксировано 7776 случаев заражения коронавирусом, 7050 человек выздоровели, 334 умерли, пять - в больнице. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на сайт правительства Финляндии.