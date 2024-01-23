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С 24 по 28 января в Мурманске, Полярных Зорях и Апатитах начинает работать «Норвежская выставка» верхней одежды скандинавских брендов от компании «Орсо Групп»

Норвежский ритейлер верхней одежды «Бьёрн Ларсен» принял решение о полном сворачивании бизнеса в России. В процессе закрытия юрлица российская компания «ORSO Group» смогла договориться с производителем и выкупила остаток товара, и сейчас реализует его с большой выгодой для покупателей на «Норвежских выставках».

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Полгода назад Норвегию признали недружественной страной и многие норвежские компании покинули российский рынок. Не исключением стала и норвежская компания «Бьерн Ларсен». Но вывести товар из страны у них не получилось. В нынешних реалиях это невозможно. Единственное верное решение – распродать его на территории России со скидками до 70%. На выставке представлено около 200 моделей. В данный момент собран остаток ассортимента из 12 закрывшихся магазинов и пяти складов. На этой неделе фирменные изделия будут представлены во всех регионах страны с уникальной сезонной выгодой».

Одежду известного бренда «Bjorn Larsen» сейчас в России представляет единственная компания «ORSO Group». На выставке можно приобрести пуховики, легендарные «Аляски», двусторонние дубленки-шубы. Размерный ряд от 40-го до 76-го включительно. Такой цены больше не будет никогда, особенно для настолько качественных вещей.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Из женских моделей у нас представлены классические пуховики на верблюжьей шерсти. Это самая тёплая из всех видов шерсти и самая лёгкая. Это пуховик вы не почувствуете на себе. Температурный режим - до минус 20 градусов. По стоимости в магазинах они были по 48 тысяч рублей, здесь представлены по 17900».

Татьяна, покупатель: «Купила пуховичок. Очень понравился!»

- Как впечатления от цен?

- Всё очень демократично.

На этой неделе - с 24 по 28 января - норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена сразу в трёх городах по адресам: г. Мурманск, проспект Кольский, 134 (торговый центр «Форум», справа от отдела «Мои документы»); г. Полярные Зори, улица Строителей, 2а; г. Апатиты, улица Бредова, 26а (торговый центр, цокольный этаж. Ориентир - воздушные шары».

 

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