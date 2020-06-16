День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.06.20 19:30
С 25 июня можно будет голосовать за внесение поправок в Конституцию РФ
Проголосовать за поправки в Конституцию РФ можно будет в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. Это сделали для того, чтобы поток голосующих был равномерным, чтобы на избирательных участках не собиралось много людей сразу.
Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Я хочу начать с того, чтобы мурманчане пришли и поддержали поправки, которые будут внесены в Конституцию. Это очень важно, их конечно много, но для меня, например, важна поправка, касающееся семьи».
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Последние комментарии
Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
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МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
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