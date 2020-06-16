С 25 июня можно будет голосовать за внесение поправок в Конституцию РФ

Проголосовать за поправки в Конституцию РФ можно будет в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. Это сделали для того, чтобы поток голосующих был равномерным, чтобы на избирательных участках не собиралось много людей сразу.

Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Я хочу начать с того, чтобы мурманчане пришли и поддержали поправки, которые будут внесены в Конституцию. Это очень важно, их конечно много, но для меня, например, важна поправка, касающееся семьи».