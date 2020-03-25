С 26 марта в Мурманской области вводится обязательный режим самоизоляции для граждан в возрасте от 65 лет и старше

Изначально такие ограничения предлагалось ввести только в городах-миллионниках. Напомним, что пожилые люди находятся в зоне риска по заражению коронавирусом, в связи с чем им особенно тщательно нужно соблюдать карантин.

Находящимся в режиме самоизоляции одиноким гражданам старшего поколения будет организована бесплатная доставка продуктов и лекарств общественными организациями. Такая услуга будет осуществляться за счёт бюджета Мурманской области. Наличие задолженности по ЖКУ за данный период, который предварительно продлится до 14 апреля, не будет учитываться при принятии решения о предоставлении субсидий.

Некоторые мурманчане старшего поколения уже работают из дома и делятся своими впечатлениями.

Владимир Шкода, житель Мурманска: «Всегда всё под рукой, можно кофейку сварить, чайку. Ну, а какие минусы, звереешь и приходится общаться с собой. А плюс - не надо тратить время на поездки с дома на работу и с работы домой».