С 26 по 28 января Мурманск впервые станет площадкой Театрального форума Северо-Западного федерального округа

Это событие года соберёт около 120 участников, среди которых представители театров, эксперты и деятели культуры.

Главной целью форума станет разработка концепции развития искусства театра в России до 2035 года.

Работа будет построена на анализе трёх временных плоскостей: прошлого, настоящего и будущего театра. Результаты по каждому разделу интегрируют в общую структуру концепции, что позволит создать основу для сбалансированного стратегического документа.

В программе форума запланированы экспертные лекции, мастер-классы и панельные дискуссии.

Важно, что масштабное событие станет важным этапом в подготовке юбилейных мероприятий к 150-летию Союза театральных деятелей России.