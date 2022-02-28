613 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 5 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (303), Мончегорске (64) и Кандалакшском районе (63).

С 28 февраля все спортивные соревнования в Мурманской области можно проводить с участием зрителей. Для посещения состязаний в закрытых помещениях продолжают действовать правила об обязательном предъявлении QR-кода, или альтернативного документа: о полном курсе вакцинации от COVID-19; либо о перенесённом заболевании; либо при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Соответствующее постановление подписано губернатором Андреем Чибисом и опубликовано. Так же региональный штаб по борьбе с пандемией сообщает, что в области разрешили массовые мероприятия для детей в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования, но при условии что в событии будут принимать участие воспитанники только одного класса или группы и один из родителей, которые должны использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.