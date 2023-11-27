С 28 ноября «Норвежская выставка» от компании «Орсо Групп» продолжит свою работу в Мурманске и Апатитах

Проект является эксклюзивным в России и представляет качественные скандинавские бренды по доступным ценам.

Мурманчане уже успели оценить европейское качество «Норвежской выставки» по достоинству: покупают себе и своим близким тёплую верхнюю одежду. Проект покорил сердца покупателей, поэтому по многочисленным просьбам организаторы решили продлить её.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Россия объявила Норвегию недружественной страной, а двенадцать норвежских магазинов фирмы «Бъорн Ларсен» закрылись и полностью ушли из России. Товарный остаток остался. Вывести его невозможно, на складе хранить его достаточно дорого. Поэтому товар надо утилизировать либо отдать за бесценок».

Вещи, представленные на выставке, не купить в обычных магазинах города. А модели, изготовленные компанией «Bjorn Larsen», и вовсе входят в топ-5 лучших курток «Алясок» в мире.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Компания «ОРСО групп» выкупила этот остаток и сейчас распродает его со скидками от 40 до 70%. Весь ассортимент представлен в два-три раза ниже цены, чем были они представлены в магазинах. Это норвежские, канадские «Аляски», скандинавские, финские пуховики, облегченные дублёнки. Размерный ряд у нас от 40-го до 76-го размера включительно».

На этой неделе, с 28 ноября по 3 декабря, «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске по адресу: Кольский проспект, 134 (первый этаж торгового центра «Форум», возле фуд-корта). А в Апатитах с 29 ноября по 3 декабря включительно выставка будет работать с 10 до 20 часов по адресу: улица Бредова, 26а (торговый центр слева от булочной. Ориентир - воздушные шары).

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