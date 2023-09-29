С 29 сентября по 1 октября Мурманске гостит Санкт-Петербургский театр марионеток имени Евгения Сергеевича Деммени

Артисты из Северной столицы привезли с собой три спектакля для детей: «Дракон и золотая черепаха», «Куклы и клоуны» и «Айболит».

В этом году у Мурманского областного театра кукол очень насыщенная жизнь. Ему исполняется 90 лет. А отмечают круглую дату особенными событиями и спектаклями с приглашёнными гостями со всей России. Поздравить учреждение, а заодно и его маленьких зрителей, приехали и коллеги из Петербурга.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Этот театр очень известный. Это один из ведущих театров в стране. Это первый профессиональный театр в России, со столетней историей. По-моему, у них сейчас 105-й сезон. И, конечно, нам очень приятно, что такой известный театр приехал к нам в гости в канун нашего 90-летия».

Санкт-Петербургский театр марионеток имени Евгения Сергеевича Деммени приезжает к нам не впервые. Мурманские артисты сотрудничают с коллегами с берегов Невы довольно давно. Но всегда эти визиты маленьким северянам приносят исключительно радость. Впрочем, и нам есть чем удивить петербуржцев.

Эдуард Гайдай, главный режиссёр Санкт-Петербургского театра марионеток им. Е.С. Деммени: «Мы были два года назад здесь. Нам, конечно, очень понравилось это помещение. Для театра кукол такое здание большое, солидное. Большие возможности. Сейчас я уже присмотрелся, что здесь и аппаратура высшего уровня. Прямо завидно стало: какой звук и свет здесь».

Куклы и марионетки друг от друга сильно отличаются, утверждают актёры из Петербурга. И не только по технике работы с ними. Тут важна энергетика. Куклу актёр ощущает рукой, а для того, чтобы оживить марионетку, необходимо пустить энергию прямо из сердца через руку по нитям, к которым подвязана фигурка.

Анна Миронова, актриса Санкт-Петербургского театра марионеток им. Е.С. Деммени: «Это волшебство. Наверное, можно технически научиться управлять марионеткой. Там ручки, ножки, есть специальная система подвязки нитей, но, если здесь не отзывается, то не будет этого импульса, который передаётся в куклу. Поэтому, иногда смотришь, вроде бы кукла не примечательная ничем, но она живая. В ней есть и характер, и душа. Она живёт по-своему, даже несмотря на то, что ей кто-то управляет».

Вероятно, это волшебство чувствуют и дети, потому что представления артистов из Петербурга пользуются исключительной любовью маленьких зрителей.

Впрочем, ждут на спектаклях и взрослых. Некоторые постановки, которые привезли гости нашего театра кукол, совсем не для малышей, утверждают артисты. А вот для семейного просмотра с детьми постарше - в самый раз.