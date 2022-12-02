С 3 по 12 декабря в Мурманской области пройдёт VI Всероссийский правовой диктант

Участники смогут написать его на официальном портале юрдиктант.рф как на русском, так и на нескольких языках: португальском, арабском, испанском, китайском и английском.

По мнению организаторов, испытание не только даст возможность объективно оценить уровень своих правовых знаний, но и при необходимости улучшить их.

Все участники диктанта из Мурманской области получат именной сертификат.

Тематика диктанта касается актуальных правовых вопросов и основ российского права. Предусмотрены два уровня сложности: «Базовый» и «Профессиональный». В этом году на платформу будут добавлены видеовопросы от известных юристов, государственных и общественных деятелей.

Испытание состоит из 40 вопросов, на ответы будет отведено 60 минут.