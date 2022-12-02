День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.12.22 19:30
С 3 по 12 декабря в Мурманской области пройдёт VI Всероссийский правовой диктант
Участники смогут написать его на официальном портале юрдиктант.рф как на русском, так и на нескольких языках: португальском, арабском, испанском, китайском и английском.
По мнению организаторов, испытание не только даст возможность объективно оценить уровень своих правовых знаний, но и при необходимости улучшить их.
Все участники диктанта из Мурманской области получат именной сертификат.
Тематика диктанта касается актуальных правовых вопросов и основ российского права. Предусмотрены два уровня сложности: «Базовый» и «Профессиональный». В этом году на платформу будут добавлены видеовопросы от известных юристов, государственных и общественных деятелей.
Испытание состоит из 40 вопросов, на ответы будет отведено 60 минут.
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