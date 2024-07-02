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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.07.24 19:30

С 3 по 7 июля впервые в Кировске пройдёт «Нордическая выставка» верхней одежды

Основу коллекции составит одежда из Норвегии и Финляндии на демисезон и лето. Помимо этого, будет представлена продукция производителей из Италии, Германии и Турции.

В августе прошлого года Норвегию признали недружественной России страной. В связи с этим экономические контакты с соседом сошли на нет, закрылись многие брендовые скандинавские магазины. Эмбарго ЕС не позволяет увезти продукцию назад, а хранить её на складах очень дорого, как и утилизация это приводит к дополнительным убыткам. Бизнес принял непростое, но единственно возможное решение, распродажи остатков на «Нордической выставке» со скидками до 70%.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Давайте разберёмся с заблуждением некоторых россиян, которые считают, что мы приезжаем с выставкой уже не первый год. Но это не означает, что мы не можем распродать товарный остаток. Наша компания постоянно держит руку на пульсе, как только закрываются магазины, она выкупает этот товарный остаток. Раньше мы приезжали, когда закрывался финский магазин «Лапландия», сейчас распродаём товарный остаток с магазинов «Норвэй» и из маленьких магазинов, которым не повезло в первую очередь».

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Представляю вашему вниманию облегчённый бомбер от норвежской фирмы «Бьёрн Ларсен». Сверху идёт трёхслойная мембрана, она не промокает, не продувается, а самое главное - дышит. Внутри подкладка - авиационный нейлон. Все бомберы идут на климат-контроле. Вам в нём будет комфортно и есть много карманов».

Валентин, покупатель: «Да, замечательный магазин. Мы уже не в первый раз здесь, уже приобретали здесь куртки».

- Как качество курток?

- Качество очень хорошее!

На этой неделе в Кировске будут представлены коллекции женских и мужских курток с размерным рядом от 42-го до 80-го. Только пять дней - с 3 по 7 июля включительно с 10 до 20 часов нордическая верхняя одежда будет представлена в Кировске по адресу: проспект Ленина, 10а (бывший книжный магазин «Сайда». Ориентир - воздушные шары).

На правах рекламы.

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