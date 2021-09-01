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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.09.21 19:30

С 3 сентября учреждения культуры Мурманской области смогут возобновить концертные программы

О частичном снятии ограничений по коронавирусу сообщил губернатор Андрей Чибис.

По предложению главного санитарного врача Мурманской области Дома и Дворцы культуры, театры и филармония смогут проводить зрелищные мероприятия при соблюдении ряда условий: 50% заполняемость зала; «шахматная» рассадка зрителей; продажа билетов преимущественно дистанционным способом.

Если положительная динамика снижения заболеваемости продолжится, в регионе рассмотрят возможность открыть детские игровые комплексы.

 

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