С 30 сентября часть специалистов бюджетной сферы ушла на дистанционную работу

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление о том, что с 30 сентября в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления на рабочих местах может присутствовать не более 70% коллектива. Остальные государственные гражданские и муниципальные служащие будут работать в дистанционном режиме. Предполагается, что в первую очередь удаленно будут трудиться те, чьи профессиональные обязанности можно выполнять в домашних условиях. Для госучреждений это обязательное условие, для муниципалитетов – рекомендация.

Социальные работники будут привозить товары первой необходимости, продукты питания и медицинские изделия на дом одиноко проживающим людям категории 65+. Для этого нужно обратиться в учреждение социального обслуживания по месту жительства. Данная услуга также доступна тем, кто лечится от коронавируса в домашних условиях.

Деятельность ночных клубов, дискотек, детских игровых центров, парков отдыха и аттракционов приостановлена до особого распоряжения главы региона.

Ограничения касаются также спортивных соревнований и выставочной деятельности. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.