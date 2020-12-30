С 31 декабря в Мурманске будут работать две зоны свободного Wi-FI

В парке культуры и отдыха на Семёновском озере отдыхающие смогут совмещать прогулки на свежем воздухе с комфортным общением в социальных сетях, проверять почту и читать новости. Для реализации проекта будут развернуто необходимое сетевое оборудование и установлено две точки доступа в интернет, обеспечивающие беспроводное подключение на скорости 100 Мбит/с. Это позволит пользователям загружать аудио-, видео-, графический контент, пользоваться видеосвязью с любого гаджета, поддерживающего Wi-Fi.

Первая зона охватывает территорию около лодочной станции и сцены, где проходят городские праздничные мероприятия. Вторая зона – набережная и остановочный комплекс.

Чтобы подключиться к Wi-Fi необходимо выбрать в списке доступных беспроводных сетей «Wi-Fi_Free_Murmansk» и пройти авторизацию наиболее удобным способом – по звонку, СМС или через портал «Госуслуги».