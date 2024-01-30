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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.01.24 19:30

С 31 января по 4 февраля включительно сразу в трёх районах Мурманска пройдёт «Норвежская выставка» верхней одежды скандинавских брендов от компании «ОрсоГгрупп»

На выставке представлена высокотехнологичная и качественная верхняя одежда от европейских производителей. Основная часть ассортимента — тёплые зимние «Аляски» норвежского бренда «Bjorn Larsen». Сегодня это настоящий хит продаж.

Экономические контакты России и Норвегии сведены к минимуму. И это оказывает огромное влияние на рынок одежды скандинавских брендов в нашей стране. Остро встал вопрос о том, что же делать владельцам бизнеса с товарным остатком, который находится на территории России? Было принято решение о создании проекта «Норвежская выставка» от компании «Орсо Групп».

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Полгода назад Норвегию признали недружественной страной и многие норвежские компании покинули российский рынок. Не исключением стала и норвежская компания «Бьерн Ларсен». Но вывести товар из страны у них не получилось, так как в нынешних реалиях это невозможно. Единственное верное решение – распродать его на территории России со скидками до 70%. На выставке представлено около 200 моделей. В данный момент собран остаток ассортимента из 12 закрывшихся магазинов и пяти складов. На этой неделе изделия представлены во всех регионах страны с уникальной сезонной выгодой».

На выставке представлена высокотехнологичная и качественная верхняя одежда от европейских производителей. Основная часть ассортимента — тёплые зимние «Аляски» норвежского бренда «Bjorn Larsen». Сегодня это настоящий хит продаж.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Данная модель - это классическая норвежская «Аляска», материал верха из арктиктек, что не позволяет ветру продувать куртку и никакой влаги попадать внутрь. Но она «дышит», внутри не создаётся парникового эффекта. Наполнитель у этой модели - верблюжья шерсть, самая лёгкая из всех видов шерсти и самая тёплая. Множество карманов, есть нагрудные карманы для рук, по-моему, 11 карманов у этой модели, внутри три кармана. Есть и система климат-контроля, которая позволяет удерживать температуру внутри куртки постоянной: когда на улице холодно, то вам тепло, а когда заходите в помещение, то вам не жарко – куртка выпускает лишнее тепло. В магазине такая модель стоила раньше 48 тысяч рублей, здесь она представлена за 24900».

Татьяна, покупатель: «Купили сегодня пуховичок. Очень понравился он мне».

- Как впечатления от цен?

- Всё очень демократично.

С 31 января по 4 февраля включительно норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Мурманске по адресам: проспект Кольский, 134 (торговый центр «Форум», справа от отдела «Мои документы»; проспекте Героев-североморцев, 45 (2-й этаж) и на улице Баумана, 3 (2-й этаж торгового центра «Гермес». Ориентир - воздушные шары).

 

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