С 6 апреля школы Мурманска перешли на дистанционное обучение

Внедряли на такую систему экстренно, а потому пока налажена она не у всех. Иногда приходится подключать, в том числе и мобильную связь. Однако родителей призывают не волноваться, без образования дети точно не останутся.

Тихие школьные коридоры и пустые классы - картина в разгар учебного года не очень привычная. И учителя, и школьники сидят на самоизоляции. Эта мера вынужденная и позволяет уберечь детей от риска заражения коронавирусом. Тем не менее, учебный процесс должен продолжаться. В этом на помощь приходят цифровые технологии. Педагоги и ученики общаются теперь в режиме видеоконференции, домашние задания получают и сдают по электронной почте. Учителя делают всё возможное, чтобы ребята не отстали от программы. Однако надеются и на сознательность самих школьников, а также на контроль со стороны родителей. Параграфы учебников должны учиться вовремя, а работа в тетрадях вестись, как положено.

Любовь Малыгина, директор школы №33 г. Мурманска: «Ученики точно так же, как и в обычном образовательном процессе, должны получать знания, должны получать домашние задания и оценки. Поэтому учителя дают им задания, они их выполняют, а по электронной почте отправляют обратно учителю. Учитель проверяет, выставляет оценки в электронный журнал, при необходимости комментирует свои замечания. Предполагается, в идеале, использование резервов видеоконференцсвязи, а также интернет-образовательных платформ».