С 7 по 11 февраля в Мурманске свои двери откроет «Норвежская выставка» верхней одежды скандинавского бренда «Бьерн Ларсен»

На «Норвежской выставке» представлена высокотехнологичная и качественная верхняя одежда от европейских производителей. Основная часть ассортимента — тёплые зимние «Аляски» норвежского бренда «Bjorn Larsen». Сегодня это настоящий хит продаж. Размерный ряд от 40-го до 76-го включительно. Такой цены больше не будет никогда, поэтому сейчас лучшее время купить норвежские вещи.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Наша компания «Орсо Групп» сейчас распродаёт товарный остаток с магазинов «Бьёрн Ларсен». Это норвежские магазины фирменной брендовой верхней одежды. Магазины сейчас закрылись, так как недавно Норвегия была признана недружественной страной, а товар остался. Вывезти его нет возможности, хранить на складе - достаточно дорого, поэтому товары надо либо утилизировать, либо отдать за бесценок. Наша компания «Орсо Групп» выкупила этот товар и сейчас распродаёт его со скидками от 40 до 70 процентов. Что у нас представлено: в основном это флагманские модели «Алясок», парок, пуховиков фирмы «Бьёрн Ларсен». Это «Аляски», которые сделаны из высокотехнологичных материалов, они выдерживают достаточно суровые погодные условия. Они хорошо подходят под наш северный климат».

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Демисезонный норвежский бомбер от фирмы «Берн Ларсен». Сверху идет трёхслойная мембрана. Она хорошо подходит к нашему влажному и ветренному климату. Она не промокает, не продувается, а самое главное, дышит. Внутри у нее наполнитель - пух «Дюпонт Сорона», который можно стирать. Он не скатывается, не сбивается при стирке. Все куртки идут полностью на климат-контроле. В них будет комфортно как в помещении, так и на улице. Мех съёмный, много карманов».

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба, так как они тёплые, красивые, удобные. Просто хорошо».

На этой неделе с 7 по 11 февраля включительно норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% представлена на «Норвежской выставке в Мурманске по адресам: проспект Героев-североморцев, 45; проспект Кольский, 134 (торговый центр «Форум», второй этаж, справа от отдела «Мои документы») и проспект Кирова, 54 (торговый центр «Метро», цокольный этаж).

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