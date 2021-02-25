С 8 по 28 марта Финляндия вводит локдаун

Ужесточение ограничений из-за роста числа заболевших коронавирусом в соседней стране анонсировала премьер-министр Санна Марин.

По её словам, в Финляндии возникли «исключительные обстоятельства, как и прошлой весной». В районах быстрого распространения вируса будут введены ограничения на собрания до 6 человек. Возможно также введение дистанционного обучения с 8 марта. Кроме того, в республике принимается закон о закрытии ресторанов на три недели, но о комендантском часе речи пока нет.

Глава МВД страны Суоми Мария Охисало подчеркнула, что при жёстких ограничениях Финляндия может ускорить возвращение к нормальной жизни из-за использования вакцин.