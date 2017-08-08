С 9 августа в Мурманске троллейбус № 4 изменит маршрут движения

Из-за дорожных работ на перекрестке улица Щербакова – Кольский проспект троллейбус будет следовать до улицы Героев Рыбачьего напрямую без заезда на улицы Баумана и Щербакова. Теперь проехать там можно будет только на автобусах № 18 и довозочном маршруте 7Т.

Изменения в расписании движения продлятся до окончания ремонтных работ, которое намечено на 20 августа.