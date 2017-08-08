День за днём с «Арктик-ТВ»08.08.17 19:30
С 9 августа в Мурманске троллейбус № 4 изменит маршрут движения
Из-за дорожных работ на перекрестке улица Щербакова – Кольский проспект троллейбус будет следовать до улицы Героев Рыбачьего напрямую без заезда на улицы Баумана и Щербакова. Теперь проехать там можно будет только на автобусах № 18 и довозочном маршруте 7Т.
Изменения в расписании движения продлятся до окончания ремонтных работ, которое намечено на 20 августа.
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