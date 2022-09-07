С 9 по 18 сентября в павильоне «МурманЭКСПО» состоится ярмарка индийских товаров

Ярмарка будет работать до 18 сентября включительно с 11 до 19 часов.

Рис, чай, специи, сладости, косметика, одежда, сувениры! А также дегустация чая, плетение мандалы, песни и танцы.

Ярмарка будет работать до 18 сентября включительно с 11 до 19 часов.

Всех мурманчан приглашают 9 сентября в 11.00 на яркое открытие ярмарки индийских товаров с выступлениями творческих коллективов в павильон «МурманЭКСПО», который находится по адресу: г.Мурманск, Кольский проспект, 51.