День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.11.21 19:30
С 9 утра 15 ноября в доме по улице Александра Невского, 69/51 будет отключено электричество
Это связано с проведением противоаварийных ремонтных работ на сетях, сообщает «МОЭСК». Специалисты рекомендуют жильцам дома принять меры для обеспечения бесперебойного электроснабжения собственных электроустановок. При этом необходимо учитывать время проведения ремонтных работ.
Комментарии
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Последние комментарии
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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