С Богом: команда Мурманской области примет участие в первых зимних Международных спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского

В преддверии этого события священнослужители встретились с юными спортсменами.

Сборная Заполярья будет бороться за медали в лыжных гонках, биатлоне и хоккее с мячом. Ранее на таких соревнованиях спортсмены уже показывали высокие результаты. На этот раз им впервые придётся состязаться в зимнем формате.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «В любом соревновании, конечно, необходима ещё и удача».

Представители духовенства пообщались с юными северянами и воодушевили их напутственным словом. На спортивных играх каждую из команд будут сопровождать тренер и священнослужитель.

Митрофан, митрополит Мурманский и Мончегорский, глава мурманской митрополии: «Я призываю ангела-хранителя, чтобы наши спортсмены проявили самые лучшие качества – волю к победе, мужество, достоинство и соблюдение наших великих традиций».

К соревнованиям спортсмены готовились основательно, уделяя внимание каждому нюансу. По итогам встречи участники предстоящих состязаний получили приятный подарок – комплект зимней одежды.

Алина Винокурова, участница соревнований: «Я получила духовные наставления и подарки - рюкзак, а в нём шапка, перчатки. Подарок получился отличный».

Соревнования пройдут в Ленинградской области с 7 по 13 февраля.