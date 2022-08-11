С Богом! Развитие здорового образа жизни скрепили соглашением

Митрофан, митрополит Мурманский и Мончегорский: «Государство теперь глядит на церковь никак на нечто отстранённое - какой-то странный там субъект в жизни нашей страны, а как на опору в сотрудничестве, взаимодействии, которые помогают формированию здорового облика российского человека на традиционных ценностях. Что в наше время, как мы знаем, чрезвычайно важно».

Федеральная стратегия развития культуры спорта, распланированная до 2030 года, подразумевает поддержку общественных инициатив, в том числе и религиозных.

Митрофан, митрополит Мурманский и Мончегорский: «Государство теперь глядит на церковь никак на нечто отстранённое - какой-то странный там субъект в жизни нашей страны, а как на опору в сотрудничестве, взаимодействии, которые помогают формированию здорового облика российского человека на традиционных ценностях. Что в наше время, как мы знаем, чрезвычайно важно».

С конца апреля северяне наблюдают за строительством Преображенского духовно-спортивного центра в Ленинском районе возле храма «Спас на водах». К слову, это пилотный проект, которому нет аналогов в России. Поэтому священнослужителям необходима помощь от Министерства спорта в обслуживании этого комплекса на всех этапах.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Подписанию соглашения предшествовала большая работа по сотрудничеству и взаимодействию. Мы работали над приложением к этому соглашению, где сформировали перечень мероприятий событийных для нашего субъекта. Мероприятий, которые проводятся у нас в Мурманской области. Это необходимо для взаимодействия с прихожанами мурманской епархии и с теми, кто служит в Мурманской епархии».

Власти нацелены на объединение усилий для пропаганды здорового образа жизни, в первую очередь, среди молодёжи. Подписанная редакция соглашения – не финальная, в процессе взаимодействия документ будет дополняться.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Мероприятия физкультурные, потому что спорт всё-таки высших достижений предполагает многолетнюю подготовку людей. Конечно и развитие массового спорта, и строительство спортивных объектов. Владыка Митрофан был почётным гостем, например, спортивно-оздоровительного комплекса в городе Апатиты».

Священнослужители надеются, что такие центры появятся позже по всей стране. Планируемое завершение строительных работ Преображенского духовно-спортивного центра прогнозируют на осень 2023 года.