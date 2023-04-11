День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.04.23 19:30
С «букетом» нарушений и в пьяном виде за руль лучше не садиться!
2 года лишения свободы может получить водитель автомобиля «Киа-Соренто», протаранивший припаркованную на улице Октябрьской в Мурманске машину.
Оказалось, что виновник аварии пьян, к тому же он был лишён прав на полтора года ещё в ноябре 2021 года. Не было у него и страховки.
За это нарушение мужчине придётся заплатить штраф 800 рублей. А вот за езду в нетрезвом виде, да ещё и не в первый раз, любитель горячительных напитков понесёт уголовную ответственность.
Ему гомозит до 2-х лет лишения свободы.
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Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
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