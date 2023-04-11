С «букетом» нарушений и в пьяном виде за руль лучше не садиться!

2 года лишения свободы может получить водитель автомобиля «Киа-Соренто», протаранивший припаркованную на улице Октябрьской в Мурманске машину.

Оказалось, что виновник аварии пьян, к тому же он был лишён прав на полтора года ещё в ноябре 2021 года. Не было у него и страховки.

За это нарушение мужчине придётся заплатить штраф 800 рублей. А вот за езду в нетрезвом виде, да ещё и не в первый раз, любитель горячительных напитков понесёт уголовную ответственность.

Ему гомозит до 2-х лет лишения свободы.