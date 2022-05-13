С десяток валунов готовы скатиться к жилым домам в Коле

ЧП в Коле привлекло внимание местной администрации. Напомним, накануне в одном из дворов на проспекте Миронова скатившийся с соседней сопки валун повредил припаркованный автомобиль. Никто не пострадал, но у местных жителей есть опасения, что это не последнее происшествие.

Представители власти устроили на месте ЧП совещание. Участников интересовало, нет ли угрозы повторного оползня в Коле и не пострадают ли жители при возможном камнепаде. Дома и детская площадка здесь расположены недалеко от карьера, который активно разрабатывается.

Компания-арендатор к происшествию не причастна, отметили специалисты регионального Минприроды. Добыча ведётся открытым способом - экскаваторами, без взрывных работ. Скорее всего, камнепад произошёл из-за погодных условий. Осадки подточили склон. При этом даже беглое обследование Соловараки показало, что на данный момент вымытыми остаются ещё минимум с десяток валунов, которые могут скатиться к домам.

Администрацией района принято решение уже в ближайшее время провести переговоры с собственником карьера о возможной очистке склона от больших глыб, изготовлении и монтаже в ближайших дворах знаков, предупреждающих об опасности камнепада.

Будет проработан вопрос и о возможной установке на склоне горы специального защитного ограждения.