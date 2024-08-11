С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Профессию инженера-электрика Евгений Пьянков выбрал, так как считает её очень интересной. Это именно то дело, в котором, благодаря появлению новых технологий, можно постоянно развиваться.

А ещё Евгений с детства любил что-то разбирать, мастерить, наблюдать за работой различных механизмов. Так и пришёл к электрике и электронике.

В начале пути, говорит наш гость, главное, делать упор на физику и химию, а остальному при желании без проблем можно научиться. Тем более, что преподаватели и наставники по практике всегда готовы помочь.

Еще на первом курсе Евгений подписал контракт с компанией «СЗФК». Теперь получает стипендию, проходит практику на предприятии, а после окончания учебы пойдет работать сюда же.