День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.08.24 20:05
С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
Профессию инженера-электрика Евгений Пьянков выбрал, так как считает её очень интересной. Это именно то дело, в котором, благодаря появлению новых технологий, можно постоянно развиваться.
А ещё Евгений с детства любил что-то разбирать, мастерить, наблюдать за работой различных механизмов. Так и пришёл к электрике и электронике.
В начале пути, говорит наш гость, главное, делать упор на физику и химию, а остальному при желании без проблем можно научиться. Тем более, что преподаватели и наставники по практике всегда готовы помочь.
Еще на первом курсе Евгений подписал контракт с компанией «СЗФК». Теперь получает стипендию, проходит практику на предприятии, а после окончания учебы пойдет работать сюда же.
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Последние комментарии
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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