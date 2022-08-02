С Днём почтового ящика! Он нам не даёт потеряться в этой суетной жизни

Ежегодно 2 августа отмечают Всемирный день почтового ящика. Как изменились почтовые ящики со времён Советского Союза? Часто ли северяне пользуются почтовыми услугами? Какой вид корреспонденции пользуется наибольшим спросом? Ответы на эти вопросы искали журналисты «Арктик-ТВ».

Ежегодно 2 августа отмечают Всемирный день почтового ящика. Как изменились почтовые ящики со времён Советского Союза? Часто ли северяне пользуются почтовыми услугами? Какой вид корреспонденции пользуется наибольшим спросом? Ответы на эти вопросы искали журналисты «Арктик-ТВ».

Теперь уже мало кто помнит, как выглядели почтовые отделения лет 30 назад. А ведь главным их атрибутом были ящики – массивные металлические устройства, куда люди, не знавшие других способов связи, опускали письма. Эти отправления с самыми разными новостями разлетались по всему миру. Сохранились пусть и в заметно меньшем количестве они и сейчас.

Ирина Кокотова, начальник отделения почтовой связи 183036: «Раньше были почтовые ящики тяжелее, на них располагался герб Советского Союза, была надпись «Почта». Теперь на ящиках герб России и надпись «Почта России».

Сегодня в Мурманской области установлено 313 почтовых ящиков, из них 93 находится в столице Заполярья. Самый востребованный расположен в центральном почтовом отделении на проспекте Ленина. Письма и открытки из почтового ящика здесь вынимают два раза в будние дни и по одному разу в выходные.

Ирина Кокотова, начальник отделения почтовой связи 183036: «Несмотря на то, что все переходят на информационно-технологические услуги, а всё равно северяне пользуются письменной корреспонденцией. Это простые и заказные письма».

Кто сказал, что газеты и журналы пережиток прошлого? На почте, как и прежде, можно выписывать печатные издания.

Ирина Кокотова, начальник отделения почтовой связи 183036: «Актуальными до сих пор остаются газеты «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», выписывают региональные издания, например, «Мурманский вестник».

К слову, в состав почтовой службы Мурманской области входят 3 почтамта — Апатитский, Кольский и Мурманский. На территории области действуют три передвижных почтовых отделения и 149 стационарных, из которых 103 — городские и 46 размещены в сельской местности. В областном центре услуги почтовой связи оказывают 33 почтовых отделения.