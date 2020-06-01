С Днём Северного флота поздравляет командующий

С Днём Северного флота сослуживцев, ветеранов и всех жителей регионов присутствия с праздником поздравил и командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Александр Моисеев, командующий Северным флотом: «Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны!

От имени Военного совета Военно-морского флота поздравляю Вас, ветеранов, весь личный состав с Днём Северного флота! Свою героическую летопись Краснознаменный, ордена Ушакова Северный флот ведёт с 1733 г ., когда был создан Архангельский военный порт с учрежденной при нем эскадрой кораблей под командованием вице-адмирала Петра Бредаля. С той поры постоянно росла и крепла мощь Северного флота.

Во все времена моряки-североморцы выполняли свой долг по защите национальных интересов России, всегда служили примером воинской доблести. Будучи исследователями и первооткрывателями, являлись устроителями земель Российского Заполярья.

Особую славу Северный флот добыл в жесточайших сражениях Великой Отечественной войны. Силами флота были уничтожены свыше 200 боевых кораблей и вспомогательных судов, более 400 транспортов общим тоннажем свыше 1 миллиона тонн, около 1300 самолетов врага. Навсегда в наших сердцах остаются имена дважды Героев Советского Союза: флотского разведчика Виктора Леонова, летчика-истребителя Бориса Сафонова, катерника Александра Шабалина, Героев Советского Союза офицеров-подводников: Магомета Гаджиева, Федора Видяева, Ивана Колышкина, десятков матросов, старшин, сержантов, офицеров и адмиралов, удостоенных этого высокого звания, сотен и тысяч североморцев, самоотверженно сражавшихся с врагом»...