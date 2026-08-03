С Днём строителя: команда подрядчиков обыграла команду заказчиков

На стадионе «Авангард» в Мурманске состоялся товарищеский матч по футболу между командой регионального Министерства строительства и сборной подрядчиков. Спортивное соревнование приурочено к 70-летию строительной отрасли. Игра прошла в формате дружеской встречи.

Футбол – это командная игра, в которой исход зависит от общих усилий спортсменов. Желание победить не должно зависеть от получения кубков и медалей. Это чувство, которое бьётся в крови каждого человека, стремящегося к развитию. В этот раз свои амбиции в футбольном матче пытались реализовать две команды: сборная регионального Минстроя и подрядчиков.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Это игровой формат, спортивный формат. Он и сплачивает, с одной стороны, и даёт возможность выплеснуть агрессию определенную, которая накопилась, может быть, у кого-то к кому-то. Поэтому такие спортивные мероприятия не только про дружбу, про сплачивание, но и выплеска определенных эмоций».

На первых минутах матча команда Минстроя открыла счёт. Но буквально через пять минут соперники сравняли его.

Игроки из команды подрядчиков признались, что ждали матча с нетерпением. Многие из них не играли в футбол со школьных лет. Подготовка была короткой: всего пара тренировок, после которых у многих болели мышцы. Однако никто даже не подумал отступать назад. Наоборот, мужчины задумались о продолжении игр.

Владимир Астрашевский, игрок команды «Сборная подрядчиков»: «Ребята, которые долгое время не играли, сейчас говорят, давайте будем собираться, просто играть. Может быть, на следующий год произойдёт такое же событие, поиграем, будем более подготовленными».

А в составе команды Министерства строительства Мурманской области были подготовленные игроки, некоторые из них участвуют в турнирах по мини-футболу. Настрой у всех боевой.

Михаил Табунщик, игрок команды «Министерство строительства Мурманской области»: «Готовились в течение последней недели, собирались три раза. Слава богу, ноги у всех прошли, уже не болят, все готовы. Соперник серьёзный у нас, все играющие люди, поэтому у нас будет серьёзная битва с ними. Пусть победит сильнейший!».

Сергей Тян, директор ГСЦ «Авангард», депутат Совета депутатов города Мурманска (партия «Единая Россия»): «Футбол объединяет. Все эти командные игры объединяют людей, потому что в одной команде правительство Мурманской области собралось, а в другой команде - сборная с разных организаций. Поэтому они нашли общий язык, и, наверное, мяч объединяет их всех».

Команда регионального Минстроя усиленно прессинговала и не раз била по воротам соперников, но вратарь сборной подрядных организаций уверенно держал оборону. Игра закончилась победой подрядчиков со счётом 5:1.