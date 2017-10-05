День за днём с «Арктик-ТВ»05.10.17 16:00
С Днём учителя! «Учитель! Три слога. Но как это много!...» - Кира Щеблова
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-Нам интересно Ваше мнение29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 379 человек
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Последние комментарии
Мария
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А это вообще возможно, чтобы трубы не лопались?
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