С Днём защитника Отечества поздравляет глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов

Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск:

Дорогие друзья! День защитника Отечества очень значимый праздник для нашей страны и региона. Все знают, что Мурманская область - самая военизированная в стране, поэтому в этот день принято поздравлять всех, кто служил, кто принял решение связать свою профессиональную жизнь со службой в вооруженных силах РФ, в том числе и представительниц прекрасной половины человечества. Я желаю всем защитникам Отечества, всем воинам в этот день мирного неба над головой, почаще находиться со своими близкими и в любой ситуации, независимо от обстоятельств, доблести, отваги и храбрости! С праздником!