С днём жестянщика! В Мурманске выпал первый снег

Для некоторых автолюбителей каждый октябрь приносит неприятный сюрприз в виде первого снега. Очереди из машин около шиномонтажных мастерских красноречиво говорят о приходе зимы. Работникам сервисов сейчас не до смеха, им приходится справляться с огромным потоком автомобилистов, хлынувших «переобуваться» к наступившему сезону.

Вот и Людмила решила не рисковать, а сменить летние шины на подходящую зимнюю резину.

Людмила, автолюбитель: «У меня необходимость выезжать на машине, а в такую погоду невозможно на летней резине выезжать».

Действительно, летние покрышки обеспечивают очень слабое сцепление машины с дорогой, что потенциально может привести к трагическим последствиям. По словам специалистов-шиномонтажников, лучше всего менять колёса заранее.

Николай Паутов, начальник шиномонтажа: «Нужно «переобуваться» заранее. В противном случае есть шанс, что вы поскользнётесь, когда наступит зима внезапно. А вот с шипами, если вы проедете по асфальту два-три дня, ну, даже неделю, ничего не случится».

Эксперты советуют следить за прогнозом погоды и менять шины примерно за 10 дней до начала снегопадов.