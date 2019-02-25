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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.02.19 19:30

С думой о малом народе

В Мурманской областной Думе создана рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере поддержки коренных малочисленных народов Севера.

Рабочая группа создана с целью защиты прав северных народов, определения привилегий и закрепления их на законодательном уровне. Представители власти вместе с членами саамского собрания «Самь Соббар»  утвердили план работы на 2019 год, в который вошли совещания о проекте законов о правовых гарантиях, оленеводстве и государственной поддержке тех саамов, которые ведут традиционную хозяйственную деятельность.

Председателем рабочей группы избрали Владимира  Мищенко.

«Мы ставим перед собой цель разработки регионального законодательства и, в то же время, выходить с инициативами на федеральный  уровень с целью улучшения положения коренного малочисленного народа Севера, который ведёт традиционные виды хозяйственной деятельности, - отметил Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы. -  Отмечу, что у нас есть ряд представителей саами, которые уже не ведут хозяйственную деятельность».

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