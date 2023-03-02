«Подводник» идёт на поиск» - выпущена новая книга об истории АО «ММТП»В магазинах Мурманской области отмечен рост цен на яблоки, репчатый лук и морковь
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.03.23 19:30

С февраля по апрель в России проходит акция «Диктант ЖКК»

Эта акция направлена на проверку знаний в данной области. Первого марта состоялась очная версия диктанта, в которой приняли все желающие мурманчане.

Если вы знаете, кто, как и зачем управляет многоквартирным домом, разбираетесь в Жилищном кодексе и при необходимости можете защитить свои права, то с диктантом ЖКХ вы бы справились быстро и на отлично. Но, далеко немногие могут похвастаться наличием таких знаний.

Валерий Пантелеев, председатель Совета ветеранов Мурманской области: «Мы со временем перестаём читать какие-то основополагающие документы, например, по ЖКХ. Не знаем, когда осуществляется проверка счётчиков. Мы не следим за тем, когда необходима поверка счётчика воды. А как только срок кончится, там уже совершенно другая идёт оплата услуги».

Повышать правовую грамотность необходимо в любом возрасте, отмечают эксперты. С помощью теста люди узнают свои пробелы в области жилищно-коммунального хозяйства и сразу смогут их восполнить.

Алёна Кузнецова, министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «ЖКХ касается каждого из нас, тем более в нашем высоко урбанизированном регионе, где мы все зависимы от жилищно-коммунального-хозяйства. Мы почти все живём в многоквартирных домах. У нас порядка 99% людей живут в МКД. Условия достаточно высоко урбанизированные позволяют нам оценивать работу наших жилищно-коммунальных служб, наше законодательство, насколько оно влияет на нашу жизнь».

Всего полчаса времени и 30 вопросов, из которых нужно ответить на 25 правильно, тогда тест будет пройден успешно. Взамен участник получит электронный сертификат. Количество попыток неограниченно.

Пройти тест в режиме онлайн можно на официальном сайте «Диктант ЖКХ» до середины апреля, после чего будут подведены итоге и определён самый грамотный в коммунальной тематике регион.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зарплаты массового персонала будут расти: исследование YouDo Бизнес и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
Вадим
23.02.23 11:27
АтомЭнергоСбыт обнаглел. Начисляют электроэнергию не на все комнаты в коммунальной квартире, хотя во всех комнатах живут. На обращение, обещают создать комиссию, или сделать перерасчёт на количество с
Комментарий к новости:Прокуратура нашла нарушения закона в действиях гарантирующего поставщика АО «АтомЭнергоСбыт»
Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Радость нумизматов: вновь напечатанные банкноты номиналом 5 и 10 рублей уже входят в обращение в ряде субъектов РФ-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 22 копейки, евро прибавило почти 9 копеек-PRO Энергетику (18+)Специалисты АО «АтомЭнергоСбыт» напоминают об ответственности за демонтаж «умных» счётчиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Конституционный суд сегодня рассмотрит дело о праве собственников квартир в аварийных домах получить жильё вне очереди
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика