С февраля по апрель в России проходит акция «Диктант ЖКК»

Эта акция направлена на проверку знаний в данной области. Первого марта состоялась очная версия диктанта, в которой приняли все желающие мурманчане.

Если вы знаете, кто, как и зачем управляет многоквартирным домом, разбираетесь в Жилищном кодексе и при необходимости можете защитить свои права, то с диктантом ЖКХ вы бы справились быстро и на отлично. Но, далеко немногие могут похвастаться наличием таких знаний.

Валерий Пантелеев, председатель Совета ветеранов Мурманской области: «Мы со временем перестаём читать какие-то основополагающие документы, например, по ЖКХ. Не знаем, когда осуществляется проверка счётчиков. Мы не следим за тем, когда необходима поверка счётчика воды. А как только срок кончится, там уже совершенно другая идёт оплата услуги».

Повышать правовую грамотность необходимо в любом возрасте, отмечают эксперты. С помощью теста люди узнают свои пробелы в области жилищно-коммунального хозяйства и сразу смогут их восполнить.

Алёна Кузнецова, министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «ЖКХ касается каждого из нас, тем более в нашем высоко урбанизированном регионе, где мы все зависимы от жилищно-коммунального-хозяйства. Мы почти все живём в многоквартирных домах. У нас порядка 99% людей живут в МКД. Условия достаточно высоко урбанизированные позволяют нам оценивать работу наших жилищно-коммунальных служб, наше законодательство, насколько оно влияет на нашу жизнь».

Всего полчаса времени и 30 вопросов, из которых нужно ответить на 25 правильно, тогда тест будет пройден успешно. Взамен участник получит электронный сертификат. Количество попыток неограниченно.

Пройти тест в режиме онлайн можно на официальном сайте «Диктант ЖКХ» до середины апреля, после чего будут подведены итоге и определён самый грамотный в коммунальной тематике регион.