С гастролями в Полярный наведался коллектив театра Северного флота

Дуремар из сказки «Золотой ключик» персонаж, скорее отрицательный. Но артист театра Северного флота Михаил Романенко уверен, герой просто увлечён навязчивой идеей.

Михаил Романенко, артист Драматического театра Северного флота, г. Мурманск: «Я очень злой, противный. Но на самом деле, у него просто очень большая мечта, поэтому он так странно себя ведёт, он одержим своей мечтой править в болоте».

Театр Северного флота и Полярный связаны общей историей, оттого гастроли труппы не обходятся без посещения города воинской славы. На этот раз актёры привезли детский спектакль по мотивам известной сказки «Буратино». Кот Базилио, вернее, актёр его играющий, александровцам известен – Алексей Башкиров долгие годы работал в ЗАТО Александровск и был артистом местного театра «Апельсин».

Алексей Башкиров, артист Драматического театра Северного флота, г. Мурманск: «В театре Северного флота замечательный коллектив, который молодых актёров принял сразу. С ними очень легко работается: они идут навстречу, помогают, что-то подсказывают, можно что-то взять от них, а это очень хорошо. Я не чувствовал дискомфорта, придя в театр. И я очень благодарен людям, что меня приняли».

Алексей признаётся, что всегда волнительно играть для знакомых и друзей. Примут ли зрители новое амплуа, удастся ли передать характер героя – мысли.

Мария Кожемякина-Бельчикова, режиссёр народного самодеятельного Драматического театра «Апельсин», г. Гаджиево: «Театр, где бы он ни был, – это семья. И Лёша – это член моей семьи, это друг, это моя любовь. А чтобы погордиться, порадоваться, обнять и сделать себе подарок в день рождения – приехал посмотреть на своего воспитанника».

Детским спектаклем театр Северного Флота подвёл черту под ушедшим годом театра. Впереди новые постановки и гастрольные туры по гарнизонам области.