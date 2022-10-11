С хлебом, солью и с жареным поросёнком!

Не нарушая традиции, на главной базе Северного флота встретили корабли, вернувшиеся из Арктики.

Завершили арктический поход и вернулись в родную гавань. Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», десантные корабли «Александр Отраковский» и «Иван Грен» и морской танкер «Сергей Осипов» успешно выполнили свои задачи и прибыли в Североморск из похода по морям Арктики.

Олег Голубев, заместитель командующего Северным флотом: «Всё проходило достаточно благополучно. Мы действовали от западной кромки Северного морского пути и до Востока. Ледовая обстановка позволила выполнить ряд поставленных задач в Восточно-Сибирском море, высадка морского десанта на Челюскине. Подтвердилась способность действовать силам и войскам на побережье совместно с Пограничным управлением по западному и восточному арктическим регионам».

За два месяца, которые длился поход, моряки отработали задачи по обороне материкового побережья от возможной высадки десанта вероятного противника. Организовали учения по противодействию группировкам кораблей условного противника и антитеррористическую тренировку на морской ледостойкой стационарной платформе, а также совершили заходы в порты полуострова Таймыр.

Вернувшихся из похода североморцев встретили в торжественной обстановке. На плацу военного городка их ждали родные и близкие. Командующий флотом поздравил экипажи с проделанной работой, по традиции вручил командирам жареных поросят, а отличившимся военнослужащим – грамоты и награды.