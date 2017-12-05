С историей страны ребята знакомятся в «Исторической гостиной»

В День памяти неизвестного солдата в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая гостиная» на ледоколе-музее «Ленин» состоялась встреча мурманских школьников и кадетов со знатоками истории.

Несмотря на холод, после уроков учащиеся мурманских школ отправились на легендарный ледокол, где ребята не только осмотрели плавучий музей, но и приняли участие в мероприятии, приуроченному к Дню памяти неизвестного солдата. Этот день отмечается в России только с 2014 года, чтобы призвать людей не забывать о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях.

- Любое историческое собрание рассказывает в первую очередь о том, какие факты имели место, а какие факты, может быть, немного неправильно рассказаны исторически, - отмечает Акрамжан Саитбаев, председатель регионального общественного совета партийного проекта «Историческая память»

Подвиги наших предков, как и они сами, незабываемы. В Великой Отечественной войне погибли более 26 миллионов человек, около половины из них военнослужащие, которые защищали Родину ценой своих жизней. К сожалению, не все имена героев дошли до наших времён. Многие из них покоятся в братских могилах и числятся без вести пропавшими. Однако, забывать об их жертве нельзя.

- Мы проводим «Историческую гостиную» уже не первый раз. Как педагог, я замечаю, когда ребята приходят, для них это новое помещение эмоционально интересно, - отмечает Михаил Белошеев, региональный координатор партийного проекта «Историческая память».

Ребята с удовольствием и живым интересом посетили «Историческую гостиную». Больше всего школьников заинтересовали архивные фотографии и факты, о которых многие ещё не знали.

В Мурманске подобные мероприятия проводятся регулярно.