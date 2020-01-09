С какими просьбами приходят к пластическому хирургу мужчины? Ответ знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Сразу после Нового года уже в 49-й раз в Мурманске стартовал городской конкурс «Лыжня зовёт!». Его торжественное открытие прошло на спорткомплексе «Снежинка». О том, какие новшества в этом году ждут участников конкурса. Рассказывает «Вечерний Мурманск».

В воскресенье мурманчане встретят первый рассвет в новом году. Официально первый световой день 2020 года на широте Мурманска начнётся 12 января примерно в 12.30 - на сутки позже традиционной даты. Почему эта полярная ночь будет на один день длиннее, читайте в свежей «Вечёрке».

За 9 месяцев прошлого года в Мурманском многопрофильном центре имени Пирогова проведены более 150 пластических операций различной степени сложности. Какие косметические операции чаще всего делают мурманчанки? С какими просьбами приходят к пластическому хирургу мужчины? Ответы на эти вопросы узнали журналисты «Вечёрки».

Более 10 лет назад Илона Заборская создала в Мурманске приют для хорьков «Бегущие по снегу». К ней попадают больные, искалеченные зверьки. Но больше всего тех, кого хозяева просто выкинули на улицу на верную смерть. О непростых судьбах шустрых обитателей приюта читайте в «Вечернем Мурманске».