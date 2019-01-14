С капремонтом МКД у нас не 100%, но показатель неплохой

Ход работ в 2018 году и задачи на перспективу регионального Фонда капремонта МКД губернатор Мурманской области обсудила с новым руководителем ведомства.

Глава региона Марина Ковтун на встрече с новым руководителем Фонда капитального ремонта Александром Юрченко обсудила текущую работу в сфере капремонта и определила перспективные задачи.

Как прозвучало во время встречи, в 2019 году капремонт запланирован в 226 многоквартирных домах региона. В прошлом году из 329 домов, где были запланированы работы по капитальному ремонту, удалось сделать 311. Показатель неплохой, но не 100%. Александр Юрченко отметил, что практически полного выполнения программы специалисты смогли добиться, благодаря активизации работы и Фонда, и управляющих, и подрядных организаций.

- Нам удалось найти взаимопонимание и с управляющими компаниями, и с собственниками, - отмечает Александр Юрченко, генеральный директор НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области». - Во главу угла мы поставили качество проводимых работ, соответствие их установленным нормам и требованиям. При этом в столь сжатые сроки мы сделали всё возможное, чтобы максимально выполнить мероприятия краткосрочного плана.