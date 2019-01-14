Минстрой РФ хочет повысить тарифы на капремонт домовХОРОШИЕ НОВОСТИ: Новый год встречают везде, но по-разному
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.01.19 19:30

С капремонтом МКД у нас не 100%, но показатель неплохой

Ход работ в 2018 году и задачи на перспективу регионального Фонда капремонта МКД губернатор Мурманской области обсудила с новым руководителем ведомства.

Глава региона Марина Ковтун на встрече с новым руководителем  Фонда капитального ремонта Александром Юрченко обсудила текущую работу в сфере капремонта и определила перспективные  задачи.

Как прозвучало во время встречи, в 2019 году капремонт запланирован в 226 многоквартирных домах региона. В прошлом году из 329 домов, где были запланированы работы по капитальному ремонту, удалось сделать 311. Показатель неплохой, но не 100%. Александр Юрченко отметил, что практически полного выполнения программы специалисты смогли добиться, благодаря активизации работы и Фонда, и управляющих, и подрядных организаций.

- Нам удалось найти взаимопонимание и с управляющими компаниями, и с собственниками, - отмечает Александр Юрченко, генеральный директор НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области». - Во главу угла мы поставили качество проводимых работ, соответствие их установленным нормам и требованиям. При этом в столь сжатые сроки мы сделали всё возможное, чтобы максимально выполнить мероприятия краткосрочного плана.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаДень российской печати, или Девять яиц в коробке
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...Общество явно не любит власть и терпеть не может бизнес, или Герои нашего времени
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

геннадий
14.01.19 16:07
Надо просто вкладывать деньги правительству в развитие страны, а им этого не нужно. Они не будут здесь жить поэтому пустили страну восвояси.
Комментарий к новости:Взрыв бытового газа в Шахтах заставил «почесаться» правительство страны
Екатерина Немченко, водитель - ветеран наземного ГЭТа; прима, ас за штурвалом.
14.01.19 12:14
Не могу я без газеты, как ребенок без конфеты, как обжора без котлет, как военный без ракет. Вилли Токарев Здравствуйте, мои дорогие и в
Комментарий к новости:Главная городская газета празднует день рождения
MotoRin
13.01.19 19:37
Сурово, но правдиво. Заметил, что журналюг в нашем регионе не очень чествуют в этот день, а вот перед новым годом их МВК приласкала малость.
Комментарий к новости:День российской печати, или Девять яиц в коробке
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиФонд национального благосостояния в декабре сократился на 531,7 млрд рублей-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 28 копеек, евро снизилось почти на 6 копеек-PRO ЭнергетикуНа гидростанциях филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» завершился основной этап внедрения современных систем контроля работы гидроагрегатов-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 15 января-PRO Нефть и газПроект перегрузочных СПГ-комплексов в Арктике может войти в план развития инфраструктуры-PRO ЗаконыМинстрой РФ хочет повысить тарифы на капремонт домов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
11.01.19: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание главы прокуратуры – генерал-прокурор. «Бояться …будут точно больше», - сказала она. А как Вы считаете, какую приставку надо дать прокурорам, чтобы их все боялись?Проголосовало: 130 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика