С каждым годом тренды туризма в Арктике расширяются и становятся все более привлекательными

Однако неизменным и самым востребованным среди путешественников остаётся северное сияние – визитная карточка нашего региона. Но как сделать это природное явление доступным каждому? Именно это обсуждали сегодня в стенах делового центра «Арктика».

Заполярье становится всё более популярным туристическим направлением. В наш регион едут путешественники не только со всей России, но и со всего мира, чтобы отведать настоящей арктической кухни, оценить достопримечательности и уникальную северную природу. Большой интерес у туристов вызывает, безусловно, северное сияние.

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «Северное сияние – это природное явление и гарантировать его нельзя, но можно сделать все условия, при которых турист будет получать удовольствие от того, что он северное сияние получает в любом случае, даже наша подсветка в городе, для многих туристов - это мини-бонус того, что северное сияние они видели».

В зале делового центра «Арктика» собрались представители бизнеса, науки и туризма, чтобы обсудить предложения и проекты, направленные на развитие этой сферы туризма на территории Заполярья.

Ольга Буч, директор АНО «Центр управления проектами»: «Сегодня мы услышим выступления Полярного геофизического института об этом, однако, мы решили, что не надо ограничиваться только этим, только обсуждением научных разработок, а решили, что хорошо бы посмотреть, каким образом используются научные институты и их возможности в Норвегии и Финляндии для просвещения и образовательного туризма, а также экологического туризма».

Северное сияние – явление очень капризное и сделать его доступнее для гостей – первоначальная цель.