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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.11.24 19:30

С каждым годом в России становится больше людей, страдающих сахарным диабетом

В настоящее время в нашей стране насчитывается до 12 миллионов пациентов с таким заболеванием, а с каждым днём на тысячу заболевших становится больше.

Каждый день в России появляется более тысячи больных сахарным диабетом. Чаще всего диагностируют второй тип заболевания, а это значит, что организм неэффективно использует инсулин. Для того, чтобы вовремя узнать о проблеме, важно своевременно обращаться к врачу, а также сдавать кровь на анализы.

- Для измерения уровня сахара в крови необходимо обработать пальчик спиртовой салфеткой и дождаться, когда спирт на пальчике испарится. Далее мы делаем прокол - это совсем не больно. Показания 5,3 - ваш сахар в норме.

Как жить с таким заболеванием, как определить свою диету и как правильно сделать забор крови для глюкометра, пациентам рассказывает медицинская сестра Мурманского регионального эндокринологического центра Ксения Павлова. На занятия школы для больных сахарным диабетом можно прийти по направлению врача.

Ксения Павлова, медицинская сестра Мурманского регионального эндокринологического центра, преподаватель школы для больных сахарным диабетом: «Мы изучаем очень много тем, очень важные темы затрагиваем. Например, тему питания и очень важную тему инсулинотерапии. Так же мы изучаем разные состояния, например, острые осложнения при сахарном диабете – это гипогликемия, низкий уровень сахара в крови и гипергликемия - высокий уровень сахара в крови».

В тарелке у диабетика должно быть всё тоже что и у здорового человека - белки, жиры, углеводы, клетчатка, минералы и витамины. Главное, правильно соблюдать пропорции, которые индивидуальны для каждого пациента.

Ольга Сарникова, руководитель регионального эндокринологического центра Мурманской областной больницы, главный внештатный эндокринолог Мурманской области: «Сахарный диабет, в первую очередь, опасен развитием осложнений. Из-за высокого сахара крови у пациентов начинают страдать все органы и системы: это и потеря зрения, это и заболевания почек, и поражение бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы. А самое грозное осложнение – это гипогликемическое состояние, при котором пациент может погибнуть в считанные минуты. И тяжелые сосудистые катастрофы в виде инфаркта и инсульта, которые развиваются, потому что человек продолжает жить с высоким сахаром крови».

По словам врачей, для того чтобы не допустить острых осложнений, больной диабетом должен поменять свою жизнь кардинально. Изменения коснутся и режима сна, и отдыха, и труда, и питания, и даже физических нагрузок. А для того, чтобы не заболеть, можно придерживаться плана сбалансированного питания и своевременно проводить скрининг.

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