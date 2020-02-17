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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.02.20 19:30

С коллекторами можно бороться!

В прошлом году увеличилось число обращений северян в Управление судебных приставов по Мурманской области на действия коллекторов и микрофинансовых организаций. Всего поступили 127 жалоб. Были составлены пять протоколов об административном нарушении и вынесены 4-е судебных решения. В итоге, донимающие граждан незаконными способами агенты, заплатили штраф на общую сумму 140 тысяч рублей.

В Мурманской области нет ни одного зарегистрированного в Госреестре местного коллекторского агентства, однако, действуют четыре филиала столичных компаний по взысканию просроченной задолженности. В прошлом суд оштрафовал их на сумму 100 тысяч рублей. Ещё по 20 тысяч пришлось заплатить двум микрофинансовым организациям

Поводом для наказания стало излишнее рвение профессиональных сборщиков долгов. Если раньше они грешили ночными звонками гражданам, то теперь терроризируют их по месту работы.

Жертвой агрессии коллекторов в прошлом году стал и  депутат Сергей Коробков, которому, как директору предприятия, где работает должник, угрожали по телефону. Об этом народный избранник рассказал начальнику УМВД по городу Мурманску Алексею Вилкову на заседании горсовета. С такими же проблемами, как выяснилось, сталкиваются и руководители других учреждений.

Наталья Астахова, главный специалист-эксперт правового обеспечения УФССП: «Например, должник работает в детском саду, а телефонные звонки,  можно сказать телефонный терроризм, осуществлялся по стационарным телефонам детского сада или по телефонам администрации муниципального образованию. Звонили туда и беспокоили сотрудников».

Зафиксированы так же и случаи прямого запугивания должников через социальные сети, где самая настоящая вольница для вышибал, где они распространяют коллажи и сведения, компрометирующие граждан, порочащие честь и достоинство людей. Всем памятен случай , когда коллекторы угрожали расправой полуторагодовалой девочке, мать и бабушка которой имели несчастье взять в микрофинансовой организации 25 тысяч рублей, а остались в итоге должны 200 тысяч.

Наталья Астахова, главный специалист эксперт правового обеспечения УФССП: «Собрать доказательства по таким случаям достаточно сложно, потому что микрофинансовыми оргвниазциями привлекаются третьи лица, которые действуют с подменных телефонов».

Специалисты настоятельно рекомендуют гражданам в случаях, если коллекторы угрожают им физической расправой или порчей имущества, писать заявление в полицию. Так же можно жаловаться в Управления федеральной служба судебных приставов,  которое призвано контролировать коллекторские агентства действующие на территории Мурманской области. На сайте приставов размещены подробные рекомендации.

 

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