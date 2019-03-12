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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.03.19 19:30

С коммунальными отходами работаем в плановом режиме, готовимся к наведению порядка на рынке лекарств

Итоги первых двух месяцев работы системы обращения с отходами в регионе, как с 2020 года в России будут отслеживать лекарства и какие аптеки в скором времени могут опустеть –  эти вопросы рассмотрели  на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

Оперативное совещание в  региональном правительстве губернатор Марина Ковтун начала с темы, которая коснулась всех жителей Кольского полуострова.  Переход на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами идёт в планов режиме. Более двух месяцев назад были запущены мусоросортировочный комплекс в Междуречье и мусороперегрузочная станция в Александровске, а с 1 марта начала работу станция в  Североморске. «У нас были некоторые сложности по расчёту физических лиц, но мы исправили всё совместно со специалистами компании «КолАтомЭнергоСбытом», - сообщил в своём докладе Андрей Петров, директор Мурманского филиала АО «Управление отходами». -  Хочу добавить, что благодаря совместной работе правительства и всех министерств мы на сегодняшний день единственный регион, который собрал с физических лиц 65% платежей».

По словам директора мурманского филиала компании «Управление отходами», сейчас идёт работа над решением проблем сбора платежей с юридических лиц. Одна из основных проблем, сложившихся трудностей, это ошибки в заполнении договоров. Региональный оператор надеется устранить неточности в течение следующих двух недель.

«Из положительных итогов двух месяцев: мы начали отбирать вторичные материальные ресурсы, - сообщил Андрей Петров, директор Мурманского филиала АО «Управление отходами». - Мы действительно продали первые четыре тонны. Сейчас заключаем договора с ещё рядом организаций. Мы идём по пути того, что на сортировке отобрать вторичные отходы для реализации, чтобы это как-то сказалось на снижении, пусть даже минимальном тарифов для всех граждан».

Как прозвучало во время обсуждения, проблемы с несвоевременным или некачественным оказанием услуги по вывозу отходов зачастую связаны с погодными условиями, подчеркнул руководитель компании. Оперативное взаимодействие с руководством всех муниципалитетов для их устранения уже налажено. Особо действенные результаты дают совместные рейды Госжилинспекции и управляющих компаний.

Губернатор Мурманской области напомнила главам муниципальных образований об обязанности держать на постоянном контроле работу управляющих компаний по очистке придомовых территорий.

В следующем году Мурманскую область ждёт ещё одна реформа. С 1 января 2020 года, как и во всей стране, в Заполярье будет внедрена единая автоматизированная система мониторинга движения лекарственных препаратов. К системе, разработанной для защиты от фальсифицированных лекарств, должны быть подключены все без исключения медицинские и фармацевтические организации.

«Целью данного проекта является защита населения от фальсифицированных, недоброкачественных лекарственных препаратов и предоставление неограниченному кругу потребителей информации о легальности нахождения лекарственных препаратов в гражданском обороте», - сообщила Ольга Фаткуллина, руководитель территориального органа Росздравнадзора.

Проект реализуется в два этапа. Первый – добровольный эксперимент по маркировке контрольными знаками лекарственных препаратов для медицинского применения. В приоритете – лекарства для лечения определенных тяжёлых заболеваний. Он завершится 31 декабря этого года. Затем начнётся второй этап, который предполагает уже  100% лекарственных препаратов, находящихся в обращении на территории России. Этот этап начнётся с 1 января 2020 года.

По словам руководителя территориального Росздравнадзора, на сегодняшний день в Мурманской области в системе мониторинга зарегистрировано только 34% от всех медицинских и фармацевтических организаций. Оставшаяся часть – более 60% – это в основном организации частной формы собственности.

Губернатор Марина Ковтун дала поручение главам муниципальных администраций проконтролировать процесс информирования предпринимателей о необходимости подключения к системе мониторинга движения лекарственных препаратов.

«Хочу донести до вас главное: чем грозит небрежность в этом вопросе. Если до 1 января 2020 года какая-лидо организация в систему мониторинга не войдёт, но имеет лицензию, то лекарственных препаратов она просто не сможет закупить, - поясняет Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Возможно, какие-то аптеки или медицинские учреждения останутся без лекарств. Вот этого нельзя допустить!».

По прогнозам, при полном охвате мониторингом лекарственных препаратов, система должна будет отслеживать свыше 6,5 млрд упаковок ежегодно и охватит до 1 тысячи производителей. Таким образом, северяне будут надёжно защищены от некачественных препаратов и поддельных лекарств. А производители не смогут избежать уплаты налогов.

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